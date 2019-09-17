بعدما اعترض الوحدة على انتقاله إلى الجزيرة.. الاتحاد الإماراتي يحدد موعد النظر في شكوى الفريق ضد باتنا – اليوم 24 Loading ... Loading ... بعدما اعترض الوحدة على انتقاله إلى الجزيرة.. الاتحاد الإماراتي يحدد موعد النظر في شكوى الفريق ضد باتنا – اليوم 24

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