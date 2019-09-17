شاب يصوم ستة أيام في انتظار عملية جراحية.. وعائلته تطالب بإنقاذه

طالب المرصد الوطني لحقوق الإنسان في مراكش المسؤولون في مستشفى “محمد السادس”، إنقاذ حياة شاب، في مقتبل العمر، تعرض لحادثة سير، يوم الأربعاء الماضي، ونقل على إثرها إلى المستشفى من أجل إجراء عملية جراحية مستعجلة.

وقال المرصد الوطني لحقوق الإنسان في مراكش، في بيان له، إن “الشاب المصاب على مستوى عموده الفقري، في انتظار إجراء عملية جراحية، منذ الأربعاء الماضي، إلا أنه، منذ ذلك اليوم، يطلب منه الصيام بهدف اخضاعه للعملية الجراحية، لكنه إلى غاية اليوم وهو صائم، دون إجراء أي عملية له”.

وأوضح المرصد ذاته أن “الشاب المذكور تعرض إلى حادثة سير، تم نقله على إثرها إلى مستشفى محمد السادس، قبل أسبوع، وفوجئت أسرته بأنه تعرض لضربة على مستوى العمود الفقري”.

وأكد المرصد الوطني لحقوق الإنسان أن “المستشفى طلب من أسرة المصاب، بالإسراع بشراء جميع مستلزمات عملية جراحية لعموده الفقري، تقتضي السرعة”، مشيرا إلى أنه، حسب المعلومات، التي استقاها المرصد، “تم توفير مستلزمات العملية من حديد، وغيره، يقدر مجموع المبلغ نحو 15000 درهم، إلا أن الشاب، ومنذ الأربعاء الماضي، وهو ينتظر إجراء العملية، مع العلم أن حالته جد خطيرة”.