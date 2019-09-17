لثاني مرة خارج القارة السمراء.. “كاف” يحدد موعد نهائي السوبر الإفريقي

كشفت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” موعد، ومكان المباراة النهائية لكأس السوبر الإفريقي، التي ستجمع بين فريقي الترجي التونسي، والزمالك المصري.

وتم تحديد، 23 أكتوبر المقبل، موعدا لنهائي السوبر، الذي سيحتضنه ملعب هزاع بن زايد، الخاص بنادي العين الإماراتي، في العاصمة أبوظبي.

وستكون هذه النسخة الثانية، التي ستجري أطوارها خارج القارة السمراء، بعد نهائي السنة الماضية، الذي توج به الرجاء الرياضي على حساب الترجي، بالدوحة في قطر.

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ويلعب الفريق التونسي النهائي للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعدما أيدت لجنة الاستئناف في “كاف”، قرار لجنة الانضباط، القاضي بمنحه لقب دوري أبطال إفريقيا، واعتبار الوداد الرياضي منسحبا في إياب المباراة النهائية برادس، على الرغم من الأحداث، التي رافقت المواجهة، من رفض لهدف الكرتي، وعدم وجود تقنية حكم الفيديو المساعد “الفار” في اللقاء، عكس مباراة الذهاب.

ومن جهته، يخوض الزمالك نهائي السوبر الإفريقي، بعد تتويجه بكأس “كاف”، على النهضة البركانية، بركلات الترجيح.