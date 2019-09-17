بعد انتصارها على سرطان الثدي: أميركية تحقق رقمًا قياسيًّا بالسّباحة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقّقت السبّاحة الأميركيّة سارة توماس رقمًا قياسيًّا جديدًا بعد أن أصبحت أوّل من يعبر القنال الإنجليزي أربع مرات متتالية دون توقف ودون تناول شيء سوى مزيج سائل، بعد أن سبحت السّبّاحة الّتي تعافت قبل عامٍ واحدٍ فقط من سرطان الثّدي لمدّة 54 ساعةً متواصلة.

وأهدت توماس (37 عامًا) من ولاية كولورادو الأميركية هذا العمل الإعجازيّ والرقم القياسي إلى أقرانها المتعافين من سرطان الثّدي، بعد أن وصلت صباح اليوم، الثّلاثاء، إلى شاطئ قريب من دوفر على الساحل الجنوبي لإنجلترا، منهكة ومصابة باحتقان في الحلق بسبب كل هذا الكم من الماء المالح.

وقالت السّبذاحة الأميركية لهيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي" فور وصولها إنّه "كان هناك الكثير من الأشخاص في انتظاري على الشاطئ لتهنئتي. هذا لطيف جدا منهم لكنني أشعر بذهول الآن، لا أصدق أننا فعلنا ذلك".

ومن الناحية النظرية، تبلغ المسافة التي قطعتها توماس 130 كيلومترا لكن بسبب التيارات القوية في القناة قطعت فعليا 210 كيلومترات، وقالت إنها شاهدت الكثير من الأسماك وقناديل البحر في طريقها، وقد سبق توماس أربعة سباحين في قطع القنال الإنجليزي بين إنجلترا وفرنسا، لكنّهم قطعوها ثلاث مرّات فقط دون توقف.

وتناولت توماس سوائل فحسب قبل السباحة. وكان الفريق المرافق لها والذي كان يتبعها في قارب يلقي لها زجاجة بها مزيج يحتوي على الكربوهيدرات والكافيين والقليل من عصير التفاح لتحسين المذاق، ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن السّبّاحة قولها إنّ "هذا هو ما تناولته في معظم الطريق"، وأضافت بعدما تناولت قطعا من الشوكولاتة للاحتفال "أتمنى أن أنام لبقية اليوم... أنا منهكة للغاية الآن بالتأكيد".