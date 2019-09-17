عنصرية نتنياهو: نسبة التصويت بين العرب مرتفعة وبمدن الليكود منخفضة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في صفحته في "فيسبوك" اليوم، الثلاثاء، مقطع فيديو عنصري ضد المواطنين العرب، قال فيه إن "نسب التصويت في كفر مندا مرتفعة. هذا هو الواقع، ويحاولون إخفاء هذا الواقع عنكم"، مكررا ممارساته العنصرية في الانتخابات السابق عندما قال إن "العرب يهرولون إلى صناديق الاقتراع ويتم نقل العرب بالحافلات إلى صناديق الاقتراع".

وتابع نتنياهو، الذي يخشى خسارة الانتخابات ومواجهة محاكمة على خلفية شبهات فساد خطيرة ضدهن يتوقع أن توصله إلى السجن، أنه "توجد نسب تصويت عالية في مدن اليسار، وتوجد نسب تصويت متدنية في مدن الليكود. وإذا أردتم منع وضع يجلس فيه، غدا، (قائدا كتلة "كاحول لافان") بيني غانتس ويائير لبيد على هذا الكرسي كرئيسي حكومة بالتناوب، ويشكلان حكومة مع الأحزاب العربية، وإذا أردتم منع هذه الكارثة، عليكم أن تصحوا والتصويت لليكود".

واعتبر أن "على الليكود أن يكون حزبا كبيرا. وقد حاربت من أجلكم سنوات طويلة. وتعالوا نحارب معا الآن".

وواصل نتنياهو نزع شرعية المواطنين العرب، خلال اجتماع طارئ لليكود، قائلا إن "القائمة المشتركة ستصل إلى 15 نائبا".

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وانتهك نتنياهو القانون وتعليمات رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي حنان ميلتسر. بشكل سافر، اليوم، عندما أجريت معه مقابلة في الإذاعة اليمينية "غالي يسرائيل". ويمنع البند 129 من قانون الانتخابات الدعاية الانتخابية بدءا من الساعة السابعة مساء عشية يوم الانتخاب.

ومارس نتنياهو الدعاية الانتخابية خلال المقابلة. وقال "أدعو جميع ناخبي الليكود – عليكم الخروج والتصويت م ح ل" وهي أحرف بطاقة التصويت لليكود.

المشتركة: نناشد جماهيرنا بالتوجه إلى صناديق الاقتراع وسدّ الفجوة في نسبة التصويت

وأصدرت القائمة المشتركة، ظهر اليوم، بيانًا في أعقاب تحريض نتنياهو، قالت فيه إنه "يواصل نتنياهو والليكود، ومع ارتفاع نسبة التصويت في البلدات العربيّة، التحريض على المواطنين العرب وتخويف المجتمع الإسرائيلي من ارتفاع تمثيل الجماهير العربية في الكنيست".

وأوضحت المشتركة في بيانها أنّ "الفارق بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي حتى الساعة الحادية عشر صباحًا وصل إلى ما يقارب الـ12%؜ ، في حين تقلّص هذا الفارق لما يقرب 10% في الساعة الأخيرة (الساعة الثالثة والنصف عصرًا). وكانت نسبة التصويت في المجتمع العربي قد ارتفعت إلى 21%؜ حتى الساعة الثانية، ويتوقّع ان تزيد نسبة التصويت في ساعات ما بعد العصر حتى إغلاق الصناديق". ودعت المشتركة "الجمهور العربي أن يواصل التوجه للتصويت في أسرع وقت ممكن، لنتمكّن من تقليص الفارق والاقتراب من المعدل العام في البلاد، لتحقيق الهدف المرجو، وإدخال أكبر عدد ممكن من النواب العرب، وإسقاط نتنياهو الذي ما زال يستخدم الصوت العربي كفزاعة أمام جمهوره اليمينيّ".