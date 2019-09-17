مجلس النواب يصوت على رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي

صوت مجلس النواب، الثلاثاء، على رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي.
وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "البرلمان صوت، خلال جلسة اليوم، على رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي".
جدير بالذكر أن مجلس النواب صوت، أمس الاثنين (16 أيلول 2019)، على إدراج فقرة التصويت على رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي ضمن جدول أعمال جلسة الأمس.
وكانت مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة حنان الفتلاوي أعلنت، قبل أيام، أن ثلاثة طلبات وصلت إلى البرلمان لرفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي، فيما أشارت إلى أنها تنتظر رئاسة مجلس النواب للبدء باجراءات رفع الحصانة عنه.
جدير بالذكر أن مجلس النواب صوت، أمس الاثنين (16 أيلول 2019)، على إدراج فقرة التصويت على رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي ضمن جدول أعمال جلسة الأمس.
وكانت مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة حنان الفتلاوي أعلنت، قبل أيام، أن ثلاثة طلبات وصلت إلى البرلمان لرفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي، فيما أشارت إلى أنها تنتظر رئاسة مجلس النواب للبدء باجراءات رفع الحصانة عنه.
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