علاوي يدعو إيران إلى بيان موقفها من اتهامها باستهداف منشآت نفطية سعودية

دعا رئيس المنبر العراقي اياد علاوي، اليوم الثلاثاء، إيران إلى بيان موقفها "الواضح والصريح" من الاتهامات الموجهة لها بالوقوف وراء استهداف منشآت نفطية سعودية، فيما طالب بتهدئة الأمور وتغيير قواعد وأنماط العلاقات في الشرق الأوسط.
وأضاف، اننا "ندعو إلى اعتماد سياسة الحوار كحلٍ أمثل للمشاكل والأزمات، لكننا نفاجأ مرة أخرى بعدوان جديد يستهدف المملكة العربية السعودية، عبر قصف منشآتها النفطية، وهو ما تسبب بردود فعل دولية غاضبة، اتهمت معظمها إيران بالضلوع في ذلك الاعتداء، وساهم بتصعيد التوتر في المنطقة والعالم".
وتابع علاوي: "اننا إذ ندعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى بيان موقفها الواضح والصريح من تلك الاتهامات، مدعومةً بالادلة، فإننا نأسف ونحزن للموقف العربي المتفرج من تعرض دولة عربية عزيزة، ذات مكانة مرموقة كالمملكة العربية السعودية الى مثل هذا العدوان".
واختتم علاوي بيانه بالقول: "لقد حذرنا سابقاً، ونحذر اليوم من أن استخدام الحروب والمعارك، مباشرةً أو بالوكالة، سيؤزم الأوضاع ويزيدها تعقيداً، لذا ندعو إيران وغيرها من الدول التي تتدخل في شؤون الدول الأخرى، إلى الكف عن هذا التدخل، واللجوء للحوار عبر مؤتمرات تضع نهايات لتلك الأزمات، وتعزز فرص السلام والأمن والاستقرار والرفاهية في المنطقة، وتعيد عملية السلام إلى مساراتها لتحقيق ما يصبو اليه أهلنا في فلسطين في سلام عادل وشامل ودائم".
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