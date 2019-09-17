النقل: استمرار تنفيذ المشاريع البحرية في إطار البرنامج الحكومي

أعلنت وزارة النقل، الثلاثاء، مواصلة تنفيذ مشاريعها البحرية، المتعلقة بقطاع الموانئ في محافظة البصرة، المدرجة ضمن البرنامج الحكومي.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، إن "فريق متابعة تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اطلع على جداول تقدم العمل، ونسب الإنجاز المتحققة، لمشاريع تأهيل وتشغيل الأرصفة في موانئ خور الزبير وأم قصر الشمالي والجنوبي، فضلاً عن تجهيز الآليات والمعدات، التي تدخل ضمن عمل الموانئ، إضافة إلى مشروع كاسر الأمواج الغربي والشرقي في الفاو".



وأضاف البيان، أن "الفريق التقى خلال الجولة التي استمرت يومين، بمديري الموانئ ودوائر المهندسين المقيمين وممثلي الشركات المنفذة"، مشيراً إلى أن "المشرفين على المشاريع أكدوا التزامهم بتوجيهات الوزارة المباشرة والمستمرة، بشأن إنجاز المشاريع، بحسب التوقيتات الزمنية المثبتة ضمن البرنامج الحكومي وجداول العمل".

