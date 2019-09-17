انتاج ثلاثة ملايين من افراخ التفقيس في كربلاء

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن مديرية زراعة كربلاء انتجت قرابة 3 ملايين من أفراخ التفقيس عن طريق مشاريع الدواجن والتفقيس العاملة في المحافظة خلال الفترة الواقعة من منتصف تموز وحتى منتصف آب الماضي".واوضحت أن "انتاج هذه الكميات من أفراخ التفقيس تم عن طريق عشرة مشاريع للتفقيس منتشرة في عموم المحافظة تم انشائها عن طريق المبادرة الزراعية وبدعم من وزارة الزراعة، اذ تبلغ طاقتها الانتاجية السنوية اكثر من (75) مليون بيضة تفقيس لانتاج افراخ التفقيس التي تستخدم كأهمات للبيض وانتاج اللحوم البيضاء من اجل سد حاجة السوق المحلية في المحافظة".

واشارت الى ان مشاريع انتاج الدواجن من افراخ التفقيس واللحوم البيضاء في كربلاء استطاعت ان تحقق نجاحا كبيرا في سد جزء كبير من حاجة السوق المحلية خلال العام الحالي من خلال دعم وزارة الزراعة لأصحاب مشاريع الدواجن بالاعلاف واللقاحات والقروض الميسرة.

