العراق يرسل وفدا حكوميا الى سويسرا لبحث ملف المهاجرين

أكد وكيل وزارة الهجرة جاسم العطية، الثلاثاء، رفض الحكومة إعادة المهاجرين العراقيين من أوروبا وأمريكا قسرا، مشيرا إلى وجود تواصل مع عدد من الدول لوقف إجراءاتها.
ونقلت روسيا اليوم عن العطية قوله انه "سيترأس بعد أيام وفدا حكوميا عراقيا إلى العاصمة السويسرية جنيف لبحث ملف المهاجرين العراقيين، بالإضافة إلى التأكد من هويات الأشخاص الذين لا يحملون أي أوراق ثبوتية ويدعون بأنهم من المواطنين العراقيين".
وأضاف أن "الحكومة العراقية تشجع على إعادة المهاجرين العراقيين إلى العراق بشكل طوعي لا قسري"، مشيرا الى "اننا نحاول أن نخفف من الإجراءات التي تتخذها بعض الدول بهذا الشأن".
ويتحدث مهاجرون ولاجئون عراقيون في أوروبا وأمريكا عن وجود إجراءات تتخذ بحقهم لإعادتهم إلى العراق قسرا.
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