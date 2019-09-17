متحدث سابق باسم الخارجية الأمريكية: لن نسمح بالمساس بأمن السعودية

قال المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية آدم إيرلي، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح بالمساس بأمن السعودية التي تُعَد صمام الأمان لمنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.

وأضاف إيرلي، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، أن السعودية ليست المستهدف الحقيقي من الهجوم الأخير، لكن إيران تحاول الضغط للحصول على أي مزايا من أمريكا قبل لقاء محتمل بين ترامب وروحاني.

وتابع إيرلي أن هناك حديثا عن تهدئة محتملة بين إيران والولايات المتحدة مقابل بعض التنازلات من الطرفين؛ لهذا تحاول إيران الضغط قبل أي تسوية للحصول على أكبر مكاسب ممكنة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إنه يرجّح مسؤولية إيران عن هجمات أرامكو السعودية.

وأكد ترامب، خلال لقائه ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة، أن الولايات المتحدة تريد التأكد بشكل تام من المسؤولين عن الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو بالسعودية.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن بلاده لن ترفع العقوبات عن إيران، مؤكدا أن السعودية تمتلك معلومات كثيرة عن الجهة المسؤولة عن الهجمات الأخيرة.

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وتابع ترامب أنه "ستكون هناك "مفاجأة" بشأن المسؤول عن الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو بالسعودية".

وأشار إلى أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيتوجه إلى السعودية لبحث عواقب الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو.

وتابع ترامب أن بلاده ستقدم بالتأكيد مساعدتها للسعودية، مؤكدا أن السعودية حليف قوي للولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن بلاده ترغب في تجنب المواجهة العسكرية مع إيران، ولكنه لم يستبعد الرد على طهران في حالة وجود دليل قاطع على تورطها في الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو.

واستطرد الرئيس الأمريكي: "إيران لديها مشكلات كثيرة في الوقت الراهن، وأداؤها ليس جيدا على الإطلاق".

وأكد أن للسعودية الحق في الدفاع عن نفسها في وجه الهجمات التي تتعرض لها، مشيرا إلى أنه يتفق مع وزير الخارجية مايك بومبيو حول مسؤولية إيران عن هجمات أرامكو.

وكانت الداخلية السعودية قد أعلنت السبت الماضي السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيا، ما تسبب في تعطيل نصف إنتاج المملكة من النفط..

وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لبحث الهجوم الإرهابي، وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج عن "قلق بالغ" إزاء تصاعد التوتر، متّهما إيران بزعزعة استقرار المنطقة.