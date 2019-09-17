قيادي سابق بحزب أردوغان: العدالة والتنمية بات عاجزا عن حل مشاكله‎

قال القيادي السابق بحزب العدالة والتنمية التركي عبد اللطيف شَنَر، إن الحزب وصل لمرحلة بات معها عاجزًا عن حل مشاكله بسبب السياسات الخاطئة التي يتبناها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضاف شنر في تصريحات أدلى بها لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، أن الاستقالات داخل الحزب ستتواصل بشكل مستمر وأن النظام داخل الحزب الحاكم بات عاجزًا عن ابتكار حلول لمشاكله

وأوضح شنر أن المستقيلين أسماء تولت مناصب مهمة بوزارات الخارجية، والداخلية، والخزانة والاقتصاد الأمر الذي يؤكد ضعف الحزب وديكتاتورية قيادته.

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وعبد اللطيف شَنَر، هو نائب برلماني حالي عن حزب الشعب الجمهوري، الذي يتزعم المعارضة التركية، وكان من قبل نائبًا لأردوغان حينما كان الأخير رئيسًا للوزراء، وأحد مؤسسي العدالة والتنمية.



وتعليقًا على استقالة كل من رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان قال القيادي السابق بالعدالة والتنمية "لقد شعرا بأن الحزب مقبل على أوضاع صعبة، وبالتالي بدءوا توجيه الانتقادات للحزب، ولما فشلا في إسداء النصح استقالا، واتجها لتأسيس حزبين جديدين".



ولفت إلى أن "العدالة والتنمية الذي يحكم البلاد منفردًا من 17 عامًا، أدار البلاد بشكل سيء، ولا يخفى الوضع الاقتصادي الذي وصلت إليه تركيا على أحد، إذ عجزوا عن تهيئة اقتصادنا للمنافسة العالمية".

وأضاف قائلا "كما ارتكب ذلك النظام أخطاءًا كارثية في السياسة الخارجية، وفشلوا في تحقيق السلام والاستقرار داخليًا، ودمروا النظام القانوني، ومحوا القيم الديمقراطية للبلاد، وجعلوا تركيا تدفع ثمنًا غاليًا نتيجة تلك السياسات الفاشلة".

وتتواصل الاستقالات داخل حزب العدالة والتنمية ، منذ استقالة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، الجمعة الماضي، رفقة ثلاثة آخرين كان الحزب يتجه لفصلهم لانتقاداتهم الدائمة للسياسات التي يتبناها بزعامة الرئيس، رجب طيب أردوغان.