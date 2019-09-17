"التايمز" تحذر من "مغامرة" إيران لتخريب تجارة النفط العالمية

حذرت صحيفة "التايمز" البريطانية من مخطط إيران وحلفائها لتخريب تجارة النفط السعودية، وتعريض التجارة العالمية للخطر، ودعت لاحتواء سلوك طهران العدواني لمنعها من تصعيد حدة التوتر بالمنطقة.



وقالت الصحيفة، الثلاثاء، في افتتاحية بعنوان "الهجمات على النفط السعودي: مغامرة إيران"، إنه عندما تتعرض أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط بالسعودية لهجمات طائرات مسيرة يتأثر الجميع.

واعتبرت أن الهجوم، سواء شنه الانقلابيون الحوثيون في اليمن أو داعموهم في إيران، ليس مجرد مناوشات في إطار خلاف قائم منذ أمد طويل بين قوتين متنافستين في الشرق الأوسط.

وأكدت أن الهجوم محاولة متعمدة من قبل النظام في طهران لتصعيد الخلافات وإيقاع الإدارة الأمريكية في الخطأ بعد إفقادها توازنها، محذرة من أنه في حال التعامل بعجالة وتهور مع هذه المشكلة الخطيرة، فإنها يمكن أن تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي أو تؤدي إلى حرب أوسع.

Advertisements

وأشارت إلى ارتفاع أسعار النفط مبدئيا بنحو 20 دولارًا للبرميل، وهو أكبر ارتفاع منذ عام 1991، حيث حاولت الأسواق تقدير النقص في الإمدادات، قبل أن تستقر الأسعار إلى حد ما.

ورجحت أن إيران حاولت نصب فخ للسعوديين، قبل طرح شركة النفط العملاقة "أرامكو" للاكتتاب العام الأولي الذي يعتمد عليه مستقبل البلاد إلى حد كبير، ويمثل مفتاح التحديث الاجتماعي للمملكة المخطط له.

وأردفت: ربما كانت طهران تهدف إلى عرقلة أو تخريب هذه العملية، فمن المؤكد أنه سيتعين تعليق عملية الاكتتاب حتى تعود منشآت بقيق في المنطقة الشرقية إلى العمل.

واختتمت بالقول، إنه في الوقت الراهن، يتعين على الدول الغربية العمل على منع تصعيد الحرب في المنطقة، وإيجاد سبل غير عسكرية لاحتواء سلوك إيران العدواني.

وكانت الداخلية السعودية قد أعلنت السبت الماضي السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار، ما تسبب في خفض إنتاج المملكة بواقع النصف.