جونسون يبحث مع ميركل ردا جماعيا على هجمات أرامكو السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، إنه بحث مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ردا جماعيا على هجمات أرامكو السعودية.

وأضاف المتحدث، في تصريحات له، أن الزعيمين اتفقا أيضا على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة وعبّرا عن التزامهما بنهج مشترك تجاه إيران التي يتهمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمسؤولية عن هذا الهجوم.

وتعرض معملان تابعان لأرامكو لهجوم إرهابي، فجر السبت، وأعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.



وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لبحث الهجوم الإرهابي، وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج عن "قلق بالغ" إزاء تصاعد التوتر، متّهما إيران بزعزعة استقرار المنطقة.