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طالبان تعلن مسؤوليتها عن انفجارين في أفغانستان أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن انفجارين في أفغانستان اليوم الثلاثاء قائلة إنهما أوديا بحياة العشرات. وذكر المتحدث باسم الحركة أن الهجومين الانتحاريين استهدفا قوات الأمن الأفغانية. وقالت الشرطة ومسؤولون طبيون إن الانفجارين وقعا في العاصمة كابول وإقليم باروان بوسط البلاد وأسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا وإصابة 45 آخرين.

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