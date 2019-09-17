الان تتابع هجوم أرامكو.. رئيس الحكومة البريطانية يبحث مع ميركل الحاجة لرد جماعي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 2:25 م, 17 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 متابعات- الخليج 365 أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه اتفق مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، على ضرورة العمل مع الشركاء الدوليين لصياغة رد فعل جماعي على الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط سعوديتين يوم السبت.

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