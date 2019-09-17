الأردن يؤكد مغادرة 33 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

كشفت وزارة الداخلية الأردنية، أن حوالي 153 ألف شخص، منهم نحو 33 ألف شخص يحملون صفة لاجئ، غادروا أراضي المملكة، عبر مركز جابر الحدودي منذ افتتاحه في الخامس عشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأكدت الوزارة في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، "التزام الأردن بمبدأ العودة الطوعية للاجئين السوريين، وتسهيل الإجراءات اللازمة لمغادرتهم". كما جددت "التزام الأردن أيضاً بالتعامل مع اللاجئين بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية ذات الصلة، وتقديم كافة الخدمات الأساسية التي يحتاجونها منذ تخطيهم الحدود الأردنية، حيث تم اتخاذ قرارات إنسانية وعملياتية لترتيب دخولهم وإقامتهم، وإجراءات أخرى تضمن الاستجابة الفورية لمتطلباتهم واحتياجاتهم وتوفير جميع سبل العيش الكريم لهم". وأظهرت آخر إحصائية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن "أعداد السوريين المسجلين لديها في الأردن بلغ 673.538 ، وأن 18% منهم يقطنون في مخيمات اللجوء". وحسب الأرقام، احتلت العاصمة عمّان المرتبة الأولى باستضافة اللاجئين بنسبة 29% تلتها محافظة إربد 21% فالمفرق 12%، والباقون موزعون على مدن مختلفة. أما عن التصنيف الجندري، فأظهرت الإحصائية أن 50.3% من اللاجئين إناث و49.7% ذكور.

