Advertisements الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 قال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا تزال تتبنى نهج الترقب والانتظار، قبل استخدام احتياطيها الاستراتيجي من النفط، لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط بعد هجمات مطلع الأسبوع الجاري على منشأتي نفط سعوديتين، أحدثت هزة في أسواق الخام العالمية. وقال بيري للصحافيين في فيينا: "بالنسبة لأسواق الطاقة، وجهني الرئيس بسحب نفط من احتياطي البترول الإستراتيجي إذا دعت الحاجة لذلك، لتعويض أي اضطرابات محتملة، لكن وبالنظر لأرقام الإمدادات نحن واثقون أن السوق لا تزال تحصل على إمدادات جيدة".



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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة الأمريكي: السوق تحصل على إمدادات جيدة بعد الهجوم على أرامكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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