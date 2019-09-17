مسؤول مصري: القاهرة ترفض سياسة الأمر الواقع في مفاوضات سد النهضة

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

كشف مسؤول في الخارجية المصرية تحركات بلاده لمواجهة أزمة تعثر مفاوضات سد النهضة مع أثيوبياً، ومحاولات فرض أمر واقع على مصر بخطتها لملء وتشغيل السد في الفترة المقبلة. وقال المسؤول الذي طلب حجب هويته، إن مصر تتحرك على كافة المستويات السياسية والفنية، وهناك تحركات دبلوماسية أيضا مع شتى الدول لعرض الحقائق والموقف الحالي من الأزمة، مشيراً إلى أن الدبلوماسية المصرية طرحت مسار الأزمة أخيراً في اجتماع وزراء الخارجية العرب لأول مرة للحصول على الدعم العربي لموقفها في هذا الملف. وكشف المسؤول تنظيم نقاشات حول تعثر المفاوضات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة طلباً للدعم العربي، والأفريقي، والأوروبي، والأمريكي أيضاً. وفشلت مفاوضات سد النهضة بين مصر وأثيوبيا والسودان مجدداً، وبعد عام من آخر اجتماع عقد في أديس أبابا حضره وزراء الري للدول الثلاث، وفشل في حل لقضية ملء وتشغيل السد، حتى الآن. وكانت مصر أعلنت قبل أيام انزعاجها، من طول أمد مفاوضات سد النهضة. ودعا السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية، سفراء الدول الأوروبية في القاهرة لاجتماع أطلعهم فيه على آخر مستجدات المفاوضات على السد مع إثيوبيا.

