مليون "فلسطينيي" من أراضي 48 يصوتون في الانتخابات الإسرائيلية

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

يتجه الفلسطينيون في أراضي 48 إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب ممثليهم في الكنيست الـ22، التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، رغم محاولات اليمين الإسرائيلي بكل الوسائل عرقلة سير الانتخابات في البلدات العربية، وتنفير الناس من الصناديق. وتخوض الأحزاب العربية المركزية انتخابات الكنيست ضمن القائمة المشتركة، إلى جانب قوائم عربية صغرى أخرى، كما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا". ويشارك نحو مليون فلسطيني من أراضي الـ48 في الانتخابات من أصل 6.346 مليون شخص يحق لهم الاقتراع. وتسعى القائمة المشتركة إلى رفع نسبة التصويت بين الفلسطينيين في أراضي 48 إلى 62% وما فوق، مع نسب تصويت تتجاوز الـ80% منها للقائمة المشتركة، وهي النسب التي حققتها القائمة المشتركة في أول تجربة انتخابية في 2015، عندما فازت بـ 13 مقعداً في الكنيست، وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى حصول القائمة المشتركة على ما بين 11 و12 مقعداً. ومنذ أن فتحت صناديق الاقتراع شهدت البلدات العربية والمدن الساحلية والمختلطة حضوراً كبيراً لنشطاء المشتركة، قرب المؤسسات الحكومية التي تحوي صناديق الاقتراع للتشجيع على التصويت.

