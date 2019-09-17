تعرف على حقيقة القبض على الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
محمد علي
كتب
الخليج 365
إنتشرت على مواقع التواصل المختلفة أخبار حول القبض على محمد علي وهو فنان ورجل أعمال الذي هاجم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الفترة الماضية.
وحتى الآن لم يصدر تعليق من الفنان محمد علي أو الوسط المحيط به حول خبر اعتقال محمد علي من قبل الجهات الأمنية في اسبانيا محل إقامته، ولكن رجحت الكثير من المصادر أن يكون إعتقال محمد علي بحاجة لصدور حكم رسمي من محكمة مصرية بحقه من أجل القبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية وهو ما لم يتم حتى الآن، وهو ما يجعل من حقيقة القبض على محمد علي أمر غير صحيح.
وما جعل الكثير من المتابعين يتساءل عن حقيقة القبض على محمد علي كونه لم يظهر أمس في أي تسجيل فيديو كما هو مُعتاد كما نشرت صفحة شبه رسمية صورة دون عليها خبر اعتقال الفنان محمد علي حيث إنتشرت صورة لقناة الحياة وعليها خبر اعتقال محمد علي وهو ما تم نفيه من قبل القناة التي لم تتطرق للحديث حول اعتقال الفنان محمد علي في إنتظار الساعات القليلة القادمة للتعرف على المستجدات التي حدثت مع الفنان محمد علي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.