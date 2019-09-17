رسائل مسجلة من الليكود لتضليل الناخبين وتخويفهم من العرب

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

قالت مصادر عبرية، إن الليكود أعد مسبقاً رسائل مسجلة، من المتوقع إرسالها اليوم الثلاثاء، مع بداية الانتخابات الإسرائيلية، إلى مئات الآلاف من المواطنين، ليحذرهم فيها من ارتفاع نسبة التصويت في المجتمع العربي و"معاقل اليسار". ووصلت التسجيلات إلى صحيفة هآرتس، وتبين أنه تقرر إرسالها في 4:30 مساءً، وادعى الليكود أن "الخبر غير صحيح". وأعد الليكود، في الأسابيع الأخيرة، حملة لتحفيز الناخبين في نهاية يوم الانتخابات، وقسم الحزب القطاعات والمدن وفقاً لأنصار الليكود، وأعد أرقام هواتفهم المحمولة، لإرسال عدة رسائل، اليوم، تستهدف كل منها مجموعة سكانية معينة. وسجل أعضاء كنيست، ورؤساء سلطات محلية من الليكود، رسائل مماثلة، يقول فيها الليكود: "يتبين من الفحوصات التي نجريها الآن في منطقتكم، أن نسبة تصويت منخفضة كثيراً، يجب الآن مغادرة المنزل، لا يجب التهاون".

