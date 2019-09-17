Advertisements
الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
قالت مصادر عبرية، إن الليكود أعد مسبقاً رسائل مسجلة، من المتوقع إرسالها اليوم الثلاثاء، مع بداية الانتخابات الإسرائيلية، إلى مئات الآلاف من المواطنين، ليحذرهم فيها من ارتفاع نسبة التصويت في المجتمع العربي و"معاقل اليسار". ووصلت التسجيلات إلى صحيفة هآرتس، وتبين أنه تقرر إرسالها في 4:30 مساءً، وادعى الليكود أن "الخبر غير صحيح". وأعد الليكود، في الأسابيع الأخيرة، حملة لتحفيز الناخبين في نهاية يوم الانتخابات، وقسم الحزب القطاعات والمدن وفقاً لأنصار الليكود، وأعد أرقام هواتفهم المحمولة، لإرسال عدة رسائل، اليوم، تستهدف كل منها مجموعة سكانية معينة. وسجل أعضاء كنيست، ورؤساء سلطات محلية من الليكود، رسائل مماثلة، يقول فيها الليكود: "يتبين من الفحوصات التي نجريها الآن في منطقتكم، أن نسبة تصويت منخفضة كثيراً، يجب الآن مغادرة المنزل، لا يجب التهاون".
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر رسائل مسجلة من الليكود لتضليل الناخبين وتخويفهم من العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.