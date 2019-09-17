قاسم سليماني في مهمة غامضة ببغداد

Advertisements الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 كشفت مصادر عراقية، اليوم الثلاثاء، وجود قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني في بغداد، وفق موقع "بغداد بوست" العراقي. وقالت المصادر التي وصفها الموقع بالموثوقة، إن "سليماني اجتمع مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وأمين عام منظمة بدر هادي العامري، ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي" دون كشف سبب الزيارة أو محور اللقاءات.



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