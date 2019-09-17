الجيش الليبي يقصف مواقع الوفاق داخل قاعدة معيتيقة الجوية

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب طرابلس - الخليج 365

أفادت مصادر إعلامية بأن ،الجيش الليبي قصف اليوم الثلاثاء، مواقع لقوات الوفاق داخل قاعدة معيتيقة الجوية.



ويأتي هذا بعد ساعات من قيام مقاتلات الجيش الوطني بفصف مواقع لكتائب الوفاق بمنطقة السواني جنوب طرابلس.

وكانت قوات الوفاق ومقرها طرابلس، اتهمت قوات الجيش، بقيادة خليفة حفتر، الاثنين، بشن غارات جوية استهدفت مواقع قواتها في مدينة سرت 450 كلم شرق طرابلس خلفت سقوط قتيلين و18 جريحاً.

وأكدت حكومة الوفاق تعرض مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس لقصف جوي في وقت متأخر ليلة الأحد، متهمة طيران الجيش بالمسؤولية عن استهدافه.

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كما نشرت صوراً تظهر النيران وأعمدة الدخان الكثيفة ترتفع من داخل المطار.

ومطار معيتيقة الدولي بالعاصمة مغلق منذ أسبوعين، وذلك منذ تعرضه لقصف صاروخي قبل أكثر من أسبوعين، تسبب في جرح مدنيين وإصابة طائرة ركاب ومدرج المطار.

وسبق أن أغلق المطار مرات عدة بسبب القصف الجوي لقوات الجيش التي تتهم حكومة الوفاق باستخدامه "لأغراض عسكرية"، فضلاً عن اتهامات أخرى بإقلاع طائرات بدون طيار تركية من مدرجه.

ويقع مطار معيتيقة الدولي داخل قاعدة جوية تحمل الاسم نفسه ويُستخدم بديلاً لمطار طرابلس الدولي المتوقف عن العمل منذ 2014.

وتسبّبت المعارك بين قوات الوفاق وقوات الجيش، والتي دخلت شهرها السادس، بسقوط نحو 1093 قتيلاً وإصابة 5762 بجروح بينهم مدنيون، فيما قارب عدد النازحين 120 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.