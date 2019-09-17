شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 24 شخصاً في تفجير انتحاري بـ«أفغانستان» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (كابول)
لقي 24 شخصًا على الأقل مصرعهم فيما أصيب 31 آخرون نتيجة تفجير انتحاري بتجمع انتخابي تابع للرئيس الأفغاني أشرف غني في إقليم باروان وسط أفغانستان. وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي في تصريح، أن الانتحاري فجر نفسه عند مدخل منشأة يستخدمها المشاركون في التجمع الانتخابي، مبينا لم يصب أي من أعضاء الحملة الانتخابية في الحادث.
وقال عبد القاسم سانجين مدير المستشفى الإقليمي «من بين الضحايا نساء وأطفال ومعظمهم مدنيون على ما يبدو، سيارات الإسعاف لا تزال تعمل وعدد الضحايا قد يرتفع». هذا وجرى تشديد إجراءات تأمين التجمعات الانتخابية في مختلف أنحاء البلاد، بعد تهديد طالبان بالهجوم على التجمعات ومراكز التصويت.
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