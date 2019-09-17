"حماس": ما تحقق من إجراءات كسر الحصار عن غزة غير كاف

لفتت حركة "حماس" إلى أن "ما تحقق من إجراءات كسر الحصار عن قطاع غزة، من خلال تفاهمات التهدئة غير المباشرة مع إسرائيل، أمر غير كاف"، مشيراً إلى أنه "بقي أن تستكمل الإجراءات لكسر الحصار عن القطاع، والاحتلال يجب عليه أن يلتزم بالتفاهمات وهذه الإجراءات".
وبيّنت أن "الجانب المصري يمارس دوره في إلزام الاحتلال بتفاهمات التهدئة"، لافتة إلى أن "الاتصال مع المصريين لم ينقطع"، مؤكدةً "عزم الحركة على استمرار تنظيم مسيرات العودة وكسر الحصار، حتّى تحقيق أهدافها"، مشدداً على "إننا مستمرون بمقاومتنا ومسيراتنا ووحدتنا لمواجهة الاحتلال الصهيوني".
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