بروجردي: لا معنى للتفاوض مع اميركا التي انتهكت جميع تعهداتها

وصف عضو لجنة الامن القومي البرلمانية ال​ايران​ية ​علاء الدين بروجردي​ أن "التفاوض مع الاميركيين لامعنى له بالنظر الى أنهم انتهكوا جميع تعهداتهم"، مشيراً إلى أن "المفاوضات تجري بهدف الاتفاق وقد شهد ​العالم​ أن ​اميركا​ لاتلتزم بأي اتفاق لذلك فإنه لامعنى للتفاوض مرة أخرى مع بلد لايلتزم بتعهداته والقوانين السائدة في العالم اليوم".

واشار الى "تصريح قائد الثورة حول عدم اجراء مفاوضات مع الاميركيين سواءً في ​نيويورك​ أو في مكان آخر"، موضحا ان "موضوع الضغوط الاميركية على ايران لاتعود الى أمس واليوم إنما بسبب انتصار ​الثورة الاسلامية​ التي طردت 60 الف مستشار اميركي وسلمت زمام أمور البلاد الى الشعب".

ونوه الى ان "اميركا لم تمارس سوى الظلم بحق الشعب الايراني على مدى عقود سبقت الثورة الاسلامية وناهضت الشعب ومارست جميع الضغوط على البلاد بعد انتصار الثورة الاسلامية حيث كان الحظر احداها ومن ثم فرض الاميركيون حرب السنوات الثمانية على يد صدام".