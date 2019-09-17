الجيش الفنزويلي الجيش الفنزويلي رحب باتفاق بين الحكومة وجهات في المعارضة

رحب ​الجيش​ الفنزويلي بـ"الاتفاق الذي توصلت إليه أمس ​الحكومة​ مع ​ممثلين​ عن المعارضة على تشكيل مجلس وطني للحوار، وعدد من الخطوات تساعد في إيجاد مخرج من أزمة البلاد"، مشيراً إلى أن "كل ما يساهم في التعايش والسلم الأهلي سيكون موضع ترحيب ​القوات المسلحة​ البوليفارية ونعرف في أي طريق يجب أن نسير بالرغم من اختلافاتنا"، مؤكداً أن "سيادة ​فنزويلا​ واستقلالها يجب أن يعلوا على أي مصالح أخرى".

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