بلاغ بحث وتحر في حق يورغو فلاس على خلفية إخبار في حقه لشتمه مقامات دينية

أصدر النائب العام الإستئنافي في ​بيروت​ القاضي زياد أبو حيدر بلاغ بحث وتحر في حق يورغو ديمتري فلاس بجرم التعرض وشتم ​النبي محمد​ وذلك على خلفية الإخبار المقدم من المحامين محمد زياد جعفيل، عمر الكوش، ميشال فلاح، عبد العزيز جمعة، د. وليد حدرج، مرهف عريمط، نور الدين البعلبكي، محمد يموت، محمد صفصوف، محمد بلطجي، نهاد سلمى ونديم قوبر.

وقد تم اتخاذ القرار بالادعاء عليه بتاريخ 12 الجاري بموجب المادة /474/ ​عقوبات​ وإحالته الى ​القضاء​ الجزائي المختص.