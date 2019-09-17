الأونروا: 51 حالة صفيرة في مخيم الرشيدية

افادت وكالة ​الأونروا​ تعقيبا على البيان السابق الذي أصدرته حول موضوع مرض ​التهاب الكبد​ الوبائي أو ما يعرف بالصفيرة في ​مخيم الرشيدية​، أن عدد الإصابات الإجمالي بلغ حتى الآن 51 حالة، مع أن الوكالة اتخذت كافة التدابير اللازمة للتعامل مع المصدر الأساسي لتفشي المرض، الا أن عدد الإصابات يبقى مرجحا للإرتفاع نظرا لفترة حضانة الفيروس التي تمتد من أسبوعين إلى ستة أسابيع.

وتقوم الأونروا بالتنسيق مع ​وزارة الصحة​ اللبنانية ومع ​منظمة الصحة العالمية​ و​اليونيسف​ و​منظمات الأمم المتحدة​ الأخرى لإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع المرض والسيطرة عليه.

كما تقوم الأونروا بمتابعة وتغطية علاج كل الحالات تماشيا مع ​السياسة​ الصحية للوكالة. في الوقت نفسه، تتخذ الوكالة جميع إجراءات التوعية والوقاية في المخيم وفي ​المدارس​، بما في ذلك نشر المعلومات حول النظافة الشخصية والإستمرار بإجراء الفحوص المخبرية وتعقيم ​المياه​.