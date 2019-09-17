لجنة الصحة تابعت درس اقتراح قانون استيفاء رسم على المشروبات الروحية

استكملت ​لجنة الصحة​ في جلستها اليوم برئاسة النائب ​عاصم عراجي​ درس اقتراح قانون استصدار شهادات ايداع من ​المؤسسة العامة للاسكان​ لمبالغ الكفالات الخاصة بتعاطي المهن والاجراء وعمال المنازل الاجانب. ودرست اقتراح قانون استيفاء رسم على ​المشروبات الروحية​ ومشروبات ​الطاقة​. وبعد الدرس والمناقشة والاستماع الى مداخلات النواب ووجهة نظر ​وزارة المال​ والمؤسسة العامة للاسكان، ارجأت اللجنة بت الاقتراحين للمزيد من الدرس وحتى الاطلاع على النصوص المتعلقة بها.

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