الجامعة اللبنانية تحصد عددًا من الجوائز الأولى في "نواة – 2019"

حصدت ​الجامعة اللبنانية​ عددًا من "الجوائز الأولى"، التي قدمتها جمعية "نواة" للموهبة والابتكار، وذلك خلال حفلها السنوي السابع الذي اختارت له شعار "الإنسان والبيئة".

وتوزعت "جائزة نواة – 2019" على سبع فئات أساسية هي التصميم المعماري، تصميم الملصق، اللوحة التشكيلية، الصورة الفوتوغرافية، المقال الصحافي، القصة قصيرة وأفضل مشروع ضمن ريادة الأعمال المجتمعية، فيما أُضيف هذا العام الموضوع الحرّ وشمل الابتكار المنجز، المنتج البرمجي، البحث العلمي، الفيلم القصير والقصيدة.

وتولّت تقييم المشاريع لجان تحكيمية متخصصة شارك فيها أساتذة من الجامعة اللبنانية، ومن بينهم، مدير كلية الفنون الجميلة والعمارة – 2 الدكتور أنطوان شربل (لجنة التصميم المعماري) ومدير مركز المهن والإبتكار وريادة الأعمال في الجامعة اللبنانية الدكتور رياض المقدسي (لجنة مشاريع ريادة الأعمال المجتمعية) والمخرج سمير حبشي والممثلة جوليا قصار من كلية الفنون (لجنة الفيلم القصير).

ووفق النتائج النهائية، فازت الجامعة اللبنانية بالجوائز التالية:

جائزة أفضل بحث علمي: فازت بها الدكتورة والباحثة رشا شعيب من كلية العلوم

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جائزة أفضل ابتكار تكنولوجي: فاز بها حسين مازح – خريج ​كلية الهندسة​ – ماستر Robotics

جائزة أفضل فيلم قصير: فازت بها الطالبات في ​كلية الاعلام​ (1) فاطمة الزهراء مراد وفاطمة فضل الله وزينب بزون عن فيلمهنّ "بحيّ البدوي"

جائزة أفضل لوحة تشكيلية: فازت بها الطالبة أحلام عباس من ​المعهد العالي​ للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية – الفن وعلوم الفن

جائزة أفضل قصة قصيرة: فاز بها علي حمادي - خرّيج معهد العلوم الاجتماعية - ماستر في علم الاجتماع السياسي

جائزة أفضل تصميم ملصق: فاز بها حسين قصير – خرّيج كلية الفنون – ماستر هندسة داخلية.