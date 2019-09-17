وفد من المرابطون برئاسة حمدان زار السفير الكوبي

زار أمين الهيئة القيادية في ​حركة الناصريين المستقلين المرابطون​ مصطفى حمدان ووفد من الحركة، السفير الكوبي في ​لبنان​ الكسندر موراغا في مقر ​السفارة​ في ​بيروت​، وجرى التداول بالمواقف الإقليمية والداخل اللبناني.

بعد اللقاء، أكد الوفد أن كوبا هي المثل والمثال للأحرار في ​العالم​، وأن تجربتها الثورية في مخض الصعاب خاصة بوجه الحصار و​العقوبات الأميركية​ تؤكد قدرة الشكوك على مواجهة الهيمنة والتوحش الاميركي في فرض ارادتها على الشعوب الحرة في كل أنحاء العالم.

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