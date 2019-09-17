مؤتمر لبناني-فرنسي لدعم المرأة في الأبحاث العلمية

نظّم المجلس الوطني للبحوث العلمية والمرصد الوطني للمرأة في الأبحاث والمركز الفرنسي للبحوث العلمية، وبدعم من ​السفارة​ الفرنسية في ​لبنان​ و​الوكالة الجامعية للفرنكوفونية​ للشرق الأوسط المؤتمر الفرنسي اللبناني " Les ELLES de la Recherche" في السراي الكبير.

ولفت الأمين العام للمجلس ​معين حمزة​ إلى "التعاون القائم مع المركز الفرنسي للبحوث العلمية منذ انشاء المجلس في العام 1962"، مشدداً على "أهمية دعم ​المرأة​ في الأبحاث والدور الرائد الذي تتمتّع به لتعزيز مسيرة البحوث والابتكار في لبنان".

من جهته، أشار مدير المركز الفرنسي للبحوث العلمية انطوان بيتي الى "التاريخ الطويل الذي يجمع بين المركز الفرنسي والمجلس الوطني للبحوث العلمية، والى أهمية ​العلوم​ في مواجهة التحديات المجتمعية ومنها مشاكل ​المياه​ و​التغير المناخي​، والى حاجة العلوم في رفع الوعي عند العامة، وفي ترشيد السياسات العامة عند صانعي القرار.".

كما اكّدت ممثلة السفير الفرنسي في لبنان مديرة المعهد الفرنسي في ​بيروت​ فيرونيك اولانيون "أهمية حفظ حقوق المرأة بشكل عام، وعلى تعزيز دورها في مجال العلوم"، مذكرة بـ"التعاون العلمي اللبناني الفرنسي في مختلف المجالات خصوصا ان ​الطلاب​ اللبنانيين ما زالوا يختارون ​فرنسا​ بالدرجة الأولى لمتابعة تحصيلهم العلمي على مستوى الدراسات العليا".