ابي نصر زار السفير البابوي على رأس وفد من الرابطة المارونية

استقبل ​السفير البابوي​ في ​لبنان​ المونسنيور جوزيف سبيتاري رئيس ​الرابطة المارونية​ النائب السابق ​نعمة الله أبي نصر​ على رأس وفد من لجنة الشؤون الاجتماعية والانشطة الداخلية. وقد شكر أبي نصر والوفد المونسنيور سبيتاري على منحه الأزواج الذين تكللوا بالعرس الجماعي العاشر هذا العام البركة البابوية. كما قدّم الوفد للسفير شهادة عرابة أرزة في غابة أرز الرب في بشري، غرست في البقعة المخصصة للرابطة المارونية.

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