فتفت: عناصر الدفاع المدني يعانون من تقصير الدولة في حقهم ورفضها تثبيتهم

لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​سامي فتفت​ خلال تنظيم إتحاد جمعيات ​الضنية​ بإشراف ​المديرية العامة للدفاع المدني​، وبالتعاون مع جهاز الطوارىء والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية و​المجتمع المدني​، مناورة حية للإطفاء والإسعاف، في ساحة مركز الشؤون الإجتماعية في بلدة سير ـ الضنية، إلى ان "هذه أول مرة أشاهد مناورة عن كيفية حصول عمليات إنقاذ وإطفاء حرائق، ورأينا هؤلاء ​الشباب​ الذين يضحون بأنفسهم من غير أن يطلبوا أي شيء بالمقابل، ومع أن ​العمل التطوعي​ يشهد تراجعا في ​لبنان​ وفي مناطقنا، إلا أنه عمل شريف ويعاني من يقومون به الكثير، وتحديدا عناصر ​الدفاع المدني​ الذين يعانون من تقصير ​الدولة​ بحقهم ورفضها تثبيتهم، وإن جميع العاملين في الدفاع المدني ينتظرون هكذا قرار، لكن نحن نعمل مع الرئيس ​سعد الحريري​ على شيء معين أنتم في أجوائه".

وأشار إلى أنه "أما عناصر الجمعية الطبية الإسلامية، وشبابها الذين يتحركون من تلقاء أنفسهم بطريقة منظمة وحضارية، فقد كسبوا ثقة الناس بهم، وهم إستطاعوا خلال فترة زمنية قصيرة أن يؤمنوا ​مساعدات​ وأموالا لتطوير أجهزتهم وعملهم ونحن إلى جانبكم وسنكون صوتكم".