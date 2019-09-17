أبي رميا غادر الى المغرب لتمثيل لبنان في اجتماع البرلمانيين العرب والآسيويين

‫غادر رئيس ​لجنة الشباب والرياضة​ النائب ​سيمون أبي رميا​ الى المملكة المغربية صباح اليوم ليمثل ​لبنان​ في اجتماع البرلمانيين العرب والآسيويين بشأن السكان والتنمية، في الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

وخلال هذا المؤتمر الدولي، سيناقش المجتمعون مواضيع تهم الشباب أهمها: الامن الغذائي و​المياه​ و​البيئة​ والسكان، ​الصحة​ الجنسية، الخ. ومن ناحية أخرى، سيشرح النائب ابي رميا استراتيجية لبنان للحفاظ على شبابه وتطبيق الوثيقة الشبابية التي اقرها ​مجلس الوزراء​ في نيسان 2012. كما سيعرض ابي رميا اقتراحات القوانين الشبابية التي تقدم بها شخصيا واهمها: الاكاديمية الرياضية، إسكان الشباب، البطاقة الشبابية.