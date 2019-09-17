الملك سلمان: الاعتداءات على "أرامكو" تهدد الاقتصاد العالمي

علق الملك السعودي ​سلمان بن عبد العزيز​ على اعتداء الحوثيين على المنشآت النفطية في ​أرامكو​، مؤكداً "قدرة ​السعودية​ على التعامل مع هذه الاعتداءات الجبانة"، معتبراً أن "هذه الاعتداءات لا تستهدف المنشآت الحيوية للسعودية بل تهدد ​الاقتصاد العالمي​".

وأكد أن "السعودية ستدافع عن أراضيها ومنشآتها أيا كان مصدر هذه الهجمات"، مشيراً إلى أن "السعودية تهيب ب​المجتمع الدولي​ لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لوقف هذه الاعتداءات".