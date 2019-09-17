الملك سلمان: الاعتداءات على "أرامكو" تهدد الاقتصاد العالمي

علق الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز على اعتداء الحوثيين على المنشآت النفطية في أرامكو، مؤكداً "قدرة السعودية على التعامل مع هذه الاعتداءات الجبانة"، معتبراً أن "هذه الاعتداءات لا تستهدف المنشآت الحيوية للسعودية بل تهدد الاقتصاد العالمي".
وأكد أن "السعودية ستدافع عن أراضيها ومنشآتها أيا كان مصدر هذه الهجمات"، مشيراً إلى أن "السعودية تهيب بالمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لوقف هذه الاعتداءات".
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