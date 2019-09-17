جابر: هناك تقاعس في تقديم اوراق اعتماد السفير اللبناني في مصر الى اثيوبيا

اشار النائب ​ياسين جابر​ خلال استقباله في مطار ​بيروت​ الدولي مع النائب ​هاني قبيسي​ رجل الاعمال اللبناني حسن جابر الذي خطف في ​اثيوبيا​ بينما كان متوجهاً من ​الغابون​ الى بيروت عبر مطار اديس ابابا، الى اننا "طلبنا ضمانات من ​الدولة​ الاثيوبية كي لا يتكرر ما حصل، وهذا الخط يستعمله اغلب اللبنانيين في ​افريقيا الوسطى​، ونحن نطالب المغتربين لتجنب خط اثويبيا والعودة عبر خط تركيا او مصر، وشدد على انه من غير المقبول "ان تصطاد المخابرات الاسرائيلية المغتربين في مطارات ​العالم​، كما ان هناك تقاعس في تقديم اوراق اعتماد ​السفير اللبناني​ في مصر الى اثيوبيا لانه السفير المعتمد هناك، وقد حصل بلبلة خلال التعاطي مع قضية جابر، ونحن نشكر دولة الغابون التي عملت بجهد واثرت بشكل كبير في الموضوع، وادعو الى تحصين المغتربين ولعدم تركهم لهكذا مواقف".

واكد جابر ان "ما حصل عملية قرصنة موصوفة، لان حسن جابر لا يعمل في اثيوبيا ولا يوجد لديه شيء هناك، بل كان ضمن الترانزيت وما حصل عملية قرصنة موصوفة بعد تسليمه لمكتب ​الموساد​ الاسرائيلي".

بدوره رجل الاعمال اللبناني حسن جابر شكر الرئيس ​نبيه بري​ ودولة الغابون نظرا للجهد الكبير لاطلاق سراحه، واكد ان الموساد الاسرائيلي من يقف وراء خطفه والتحقيق معه في اثيوبيا.