أوضح نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ​غسان حاصباني​ في تصريح من ​قصر بعبدا​ أنه "اعترضنا على ​التعيينات​ لأنها لم تتم على اساس الالية التي كانت معتمدة في السابق لجهة الشفافية واسلوب طرحها".

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كانت هذه تفاصيل خبر حاصباني: اعترضنا على التعيينات لأنها لم تتم على اساس الالية السابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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