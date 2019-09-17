هنأ عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي خلال استقباله في مطار بيروت الدولي مع النائب ياسين جابر رجل الاعمال اللبناني حسن جابر الذي خطف في اثيوبيا بينما كان متوجهاً من الغابون الى بيروت عبر مطار اديس ابابا، "عائلة حسن جابر على سلامته وعودته الى وطنه"، واعتبر ان "ما حصل مع جابر مستنكر على كافة الاصعدة، وانا هنا لامثل رئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادة حركة امل، لنقول ان اهلنا لن يتركوا على الساحة اللبنانية ولا على اي ساحة في العالم".
اضاف قبيسي "ما اريد قوله ان ما يتعرض له اللبناني في مطارات العالم غير مقبول، وما حصل يدل على ان "الموساد الاسرائيلي" لديه مكتب في المطار، وادعو اللبنانيين للبحث عن مطار اخر غير اثيوبيا بعد ثبوت وجود مكتب للموساد فيه، ونحن لن نألوا جهدا بالاتصالات ودعوة الحكومة اللبنانية لحل معضلة المغتربين في مطارات العالم".
واكد موقف قيادة حركة امل الرافض للتحقيقات الصهيونية مع المغتربين في مطارات العالم، والرئيس بري يعمل على خط مباشر لطيران الشرق الاوسط مع افريقيا، وعلى اثيوبيا ان توضح ما حصل مع جابر والا سيكون لنا موقف اخر".
كانت هذه تفاصيل خبر قبيسي دعا اللبنانيين لتجنب مطار اثيوبيا: "الموساد الاسرائيلي" لديه مكتب في المطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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