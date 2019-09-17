قبيسي دعا اللبنانيين لتجنب مطار اثيوبيا: "الموساد الاسرائيلي" لديه مكتب في المطار

هنأ عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​هاني قبيسي​ خلال استقباله في مطار ​بيروت​ الدولي مع النائب ​ياسين جابر​ رجل الاعمال اللبناني حسن جابر الذي خطف في ​اثيوبيا​ بينما كان متوجهاً من ​الغابون​ الى بيروت عبر مطار اديس ابابا، "عائلة حسن جابر على سلامته وعودته الى وطنه"، واعتبر ان "ما حصل مع جابر مستنكر على كافة الاصعدة، وانا هنا لامثل رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ وقيادة ​حركة امل​، لنقول ان اهلنا لن يتركوا على الساحة اللبنانية ولا على اي ساحة في ​العالم​".

اضاف قبيسي "ما اريد قوله ان ما يتعرض له اللبناني في مطارات العالم غير مقبول، وما حصل يدل على ان "​الموساد​ الاسرائيلي" لديه مكتب في ​المطار​، وادعو اللبنانيين للبحث عن مطار اخر غير اثيوبيا بعد ثبوت وجود مكتب للموساد فيه، ونحن لن نألوا جهدا ب​الاتصالات​ ودعوة ​الحكومة اللبنانية​ لحل معضلة المغتربين في مطارات العالم".

واكد موقف قيادة حركة امل الرافض للتحقيقات الصهيونية مع المغتربين في مطارات العالم، والرئيس بري يعمل على خط مباشر ل​طيران الشرق الاوسط​ مع ​افريقيا​، وعلى اثيوبيا ان توضح ما حصل مع جابر والا سيكون لنا موقف اخر".