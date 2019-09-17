وصول رجل الاعمال اللبناني حسن جابر إلى مطار بيروت الدولي

وصل رجل الاعمال اللبناني حسن جابر الذي كان قد خطف في ​اثيوبيا​ بينما كان متوجها من ​الغابون​ الى ​بيروت​ عبر مطار اديس ابابا إلى ​مطار بيروت الدولي​.

وقد حضر الى ​المطار​ لاستقباله النائب ​هاني قبيسي​ ممثلا رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ و​كتلة التنمية والتحرير​، النائب ​ياسين جابر​، شقيق حسن جابر رئيس الجالية اللبنانية في الغابون عماد جابر ووكيله القانوني المحامي شريف الحسيني وافراد عائلته.

وقد شكر جابر بعد وصوله رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ودولة الغابون الذين عملا على اطلاق سراحه، و اكد جابر ان الموساد الاسرائيلي هو المسؤول عن خطفه في اثيوبيا.