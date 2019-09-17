اخبار العالم

وصول رجل الاعمال اللبناني حسن جابر إلى مطار بيروت الدولي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وصل رجل الاعمال اللبناني حسن جابر الذي كان قد خطف في ​اثيوبيا​ بينما كان متوجها من ​الغابون​ الى ​بيروت​ عبر مطار اديس ابابا إلى ​مطار بيروت الدولي​.

وقد حضر الى ​المطار​ لاستقباله النائب ​هاني قبيسي​ ممثلا رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ و​كتلة التنمية والتحرير​، النائب ​ياسين جابر​، شقيق حسن جابر رئيس الجالية اللبنانية في الغابون عماد جابر ووكيله القانوني المحامي شريف الحسيني وافراد عائلته.

وقد شكر جابر بعد وصوله رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ودولة الغابون الذين عملا على اطلاق سراحه، و اكد جابر ان الموساد الاسرائيلي هو المسؤول عن خطفه في اثيوبيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وصول رجل الاعمال اللبناني حسن جابر إلى مطار بيروت الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا