النشرة: وزراء القوات اعترضوا على التعيينات بايدال والمجلس الأعلى للخصخصة

علمت "​الخليج 365​" أن وزراء ​القوات​ اعترضوا على ​التعيينات​ خلال ​جلسة الحكومة​ المنعقدة في ​قصر بعبدا​ برئاسة ​الرئيس ميشال عون​ في مؤسسة "​ايدال​" والمجلس الأعلى للخصخصة، ووزير الاشغال يوسف فينانوس اعترض على تعيين ​فرحات فرحات​ اميناً عاماً لمجلس ​الخصخصة​ لأنه صوت مع ​القرار 1559​".

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