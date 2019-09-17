مجلس الوزراء اقر تعيين فرحات فرحات اميناً عاماً لمجلس الخصخصة

اقر ​مجلس الوزراء​ المجتمع في ​قصر بعبدا​ برئاسة ​الرئيس ميشال عون​ تعيين ​فرحات فرحات​ اميناً عاماً لمجلس الخصخصة. كما اقر مجلس الوزراء تعيين مازن سويد رئيسا لايدال وعضوين متفرغين سيمون سعيد وعلاء حمية، و٣ اعضاء غير متفرغين، وعين علي حمدان مفوضا للحكومة في ايدال. واستمع مجلس الوزراء الى عرض مفصّل من وزير البيئة فادي جريصاتي لتنظيم المقالع والكسارات وبدأ النقاش فيه.

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