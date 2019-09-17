لودريان: ماكرون يريد العمل على إعادة إيران إلى طاولة الحوار

اشار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لوديريان الى ان الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ يريد العمل على إعادة ​إيران​ إلى ​طاولة الحوار​، اوضح ان ​السعودية​ اقترحت العديد من الحلول لتفادي أي صراع ب​الشرق الأوسط​.

ولفت بعد لقائه وزير الخارجية المصري ​سامح شكري​ الى اننا "ركزنا على القضايا الإقليمية والمقاربات المشتركة لمختلف القضايا ومنها الاوضاع في ​ليبيا​". وذكر ان محادثاتنا شملت ​السودان​ حيث قدرنا إرادة رئيس الحكومة السودانية للعمل مع ​القاهرة​ و​باريس​، وبحثنا إزالة إسم السودان عن قائمة ​الإرهاب​.

اضاف "مصر و​فرنسا​ متفقتان على ضرورة تكاتف الجهود لمنع التصعيد في ​الخليج​، وأكدنا على الحل السياسي في ​سوريا​".