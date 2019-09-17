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لودريان: ماكرون يريد العمل على إعادة إيران إلى طاولة الحوار

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اشار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لوديريان الى ان الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ يريد العمل على إعادة ​إيران​ إلى ​طاولة الحوار​، اوضح ان ​​ اقترحت العديد من الحلول لتفادي أي صراع ب​الشرق الأوسط​.

ولفت بعد لقائه وزير الخارجية المصري ​سامح شكري​ الى اننا "ركزنا على القضايا الإقليمية والمقاربات المشتركة لمختلف القضايا ومنها الاوضاع في ​ليبيا​". وذكر ان محادثاتنا شملت ​السودان​ حيث قدرنا إرادة رئيس الحكومة السودانية للعمل مع ​القاهرة​ و​باريس​، وبحثنا إزالة إسم السودان عن قائمة ​الإرهاب​.

اضاف "مصر و​فرنسا​ متفقتان على ضرورة تكاتف الجهود لمنع التصعيد في ​الخليج​، وأكدنا على الحل السياسي في ​سوريا​".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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