لودريان: ماكرون يريد العمل على إعادة إيران إلى طاولة الحوار

اشار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لوديريان الى ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يريد العمل على إعادة إيران إلى طاولة الحوار، اوضح ان السعودية اقترحت العديد من الحلول لتفادي أي صراع بالشرق الأوسط.
ولفت بعد لقائه وزير الخارجية المصري سامح شكري الى اننا "ركزنا على القضايا الإقليمية والمقاربات المشتركة لمختلف القضايا ومنها الاوضاع في ليبيا". وذكر ان محادثاتنا شملت السودان حيث قدرنا إرادة رئيس الحكومة السودانية للعمل مع القاهرة وباريس، وبحثنا إزالة إسم السودان عن قائمة الإرهاب.
اضاف "مصر وفرنسا متفقتان على ضرورة تكاتف الجهود لمنع التصعيد في الخليج، وأكدنا على الحل السياسي في سوريا".
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