الأمم المتحدة تعتذر لإسبانيا عن "خطأ الحرب الأهلية"

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وفي الحقيقة فقد قامت طائرات النازيين الألمان والقوات الفاشية الإيطالية بقصف هذه المدينة الصغيرة في الباسك في شمال إسبانيا عام 1937، لدعم تمرد الجنرال فرانسيسكو فرانكو خلال الحرب الأهلية الإسبانية.
وقال المتحدث ستيفان دوغاريك "لقد تم إبلاغ الأمم المتحدة مطلع الأسبوع أن موقع إدارة الهدايا التابع للمنظمة الأممية نسب الفظائع التاريخية في غيرنيكا، التي جسدها بابلو بيكاسو في جداريته الشهيرة، إلى جمهورية إسبانيا".
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وأضاف: "الجمهوريون كانوا الضحايا وليس المرتكبين"، مشيرا الى أن ذلك كان "خطأ مريعا".
وقال إن الموقع الآن متوقف عن العمل بسبب الصيانة، بحيث يمكن إجراء التصحيح اللازم، وإجراء "مراجعة لكامل محتويات الموقع الإلكتروني".
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من Euronews
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جونسون في لوكسمبورغ ولقاء صعب بانتظاره مع رئيس المفوضية الأوروبية بشأن بريكست
قبل ستة أسابيع من الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، يلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين في لوكسمبورغ على الغداء مع مفاوضين أوروبيين متحفّظين جداً حيال تصريحاته وغير متفائلين كثيراً بشأن فرص حصول بريكست مع اتفاق. وطلب جونسون لقاء رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر قبل أن يتوجّه إلى ستراسبورغ حيث يعقد البرلمان الأوروبي جلسة عامة. وسيشارك مفاوض الاتحاد الأوروبي الفرنسي ميشال بارنييه في هذا اللقاء. وسيلتقي بعدها جونسون رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتل وسيعقد المسؤولان مؤتمراً صحافياً مشتركاً. وتجرّد تبجّحات جونسون الأوروبيين من ردود الفعل. فعندما يعلن جونسون تحقيق "تقدم هائل" في طريقة معالجة المشاكل على الحدود مع إيرلندا الشمالية، يردّ الأوروبيون بأنهم "ينتظرون" اقتراحات ملموسة ويقولون إنهم "غير متفائلين كثيراً" بشأن فرص حصول بريكست منظّم بتاريخ 31 تشرين الأول/أكتوبر. وقال دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى في حديث لوكالة فرانس برس "لا شيء ملموس حتى الآن"، تعليقاً على اجتماعات العمل بين مستشار جونسون، ديفيد فروست، وفريق ميشال بارنييه في بروكسل. وحذّر المفاوض الأوروبي أثناء اجتماع مع رؤساء الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي، وقال "ليس لدينا أسباب لكي نكون متفائلين" بشأن فرص التوصل إلى اتفاق قبل القمة الأوروبية المرتقبة في 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر. رئيس المفوضية الأوروبية "غير متفائل" ويعرب يونكر عن الشعور نفسه. وأفادت أوساطه أن رئيس المفوضية الأوروبية "غير متفائل" بعد أن علم بالحلول التي تقترحها لندن بشأن إيرلندا و"لا يزال ينتظر اقتراحات ملموسة". ورفع البرلمان الأوروبي الذي ينبغي أن يصادق على الاتفاق الذي قد يتمّ التوصل إليه مع لندن ، نبرته. وسيصوّت الأربعاء على قرار قاس جداً يفرض فيه بنداً وقائياً، (شبكة الأمان أو "باكستوب") لمنع إعادة الحدود الفعلية بين جمهورية إيرلندا ومقاطعة إيرلندا الشمالية، الأمر الذي يرفضه جونسون. الحكومة البريطانية تتحمل المسؤولية كاملةً وحذّر رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي من أنه "إذا حصل الطلاق من دون اتفاق، ستتحمل الحكومة البريطانية المسؤولية كاملةً وسيترتّب عليها احترام التزاماتها المالية وحقوق المواطنين الأوروبيين وموجباتها بشأن اتفاق الجمعة العظيمة مع إيرلندا". وقال "البرلمان الأوروبي لن يعطي موافقته على مفاوضات جديدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إذا لم تُحترم هذه الموجبات". وذكّر رئيس البرلمان بأن الحلّ سيكون أن يقتصر البند الوقائي على إيرلندا الشمالية. وستبقى هذه المنطقة تابعة جمركياً للاتحاد الأوروبي وستصبح بمثابة حدود مع سائر أراضي المملكة المتحدة (انكلترا واسكتلندا وويلز)، وهو حلّ يرفضه البريطانيون حتى الآن لأنه يفتح المجال أمام إعادة التوحيد في إيرلندا. بارنييه: "بريكست هو مدرسة صبر وتصميم" ويعرف الأوروبيون ما يريدون وهم موحّدون يبقون على مواقفهم وينتظرون تحركات جونسون القادمة. أما رئيس الوزراء البريطاني فهو يعرف مخاطر حصول انفصال من دون اتفاق. وتحدث تقرير حكومي عن مخاطر حصول اضطرابات ونقص في الأدوية والمواد الغذائية. وقال بارنييه "نحن لا نزال على استعداد لدرس بشكل موضوعي أي اقتراح ملموس وصالح قانونياً تقدّمه المملكة المتحدة، لكننا لا نزال ننتظرهم". واعتبر بارنييه أن "بريكست هو مدرسة صبر وتصميم". وكتب جونسون في مقال نشرته صحيفة "دايلي تلغراف" اليوم الاثنين "سبق أن أمضينا جميعاً الكثير من الوقت على هذه المسألة". وتابع "إذا تمكنا من إبرام اتفاق، إذاً بالطبع سيكون للبرلمان كل الوقت لدرسه والمصادقة عليه قبل نهاية تشرين الأول/أكتوبر". وأضاف "لكن كونوا أكيدين أنه إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق، الاتفاق المناسب للطرفين، فستخرج المملكة المتحدة بأي طريقة" من الاتحاد الأوروبي. للمزيد على يورونيوز: تعرف على السيناريوهات المحتملة لمستقبل بريكست "بريكست": مصير الحدود والدواء والغذاء وفقاً لوثيقة "المطرقة الصفراء" شاهد: "بريكست".. وصناعة الشمبانيا الفرنسية تابعونا عبر الواتساب والفيسبوك:
Euronews (Ar)
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النفط السعودي وتداعياتُ استهدافه على الأسواق العالمية
سجّلت أسعارُ النفط في السوق العالمية أعلى معدلٍ لها خلال أربعة أشهر، إثر الهجوّم الذي تعرّض له عصبٌ رئيس لصناعة النفط في السعودية، حيث ألحقت ضرباتٌ بطائرات مسيّرة أضراراً بمنشأتين نفطيتين مما أدى إلى خفض إنتاج النفط في المملكة التي انكشف ضعفٌ في البنى التحتية للطاقة فيها. أسعار النفط في العالم قفزت اليوم الاثنين، فقد ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 10,68 بالمائة إلى 60,71 دولاراً، فيما ارتفع برميل برنت بحر الشمال بنسبة 11,77 بالمائة إلى 67.31 دولاراً بعد الهجوم بطائرات مسيّرة استهدف منشأتين لأرامكو، استنادًا وكالة بلومبورغ. وكانت هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت، السبت الماضي، معملي إبقيق، أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط، وخريص المجاور حيث يوجد حقل نفطي كبير في شرق السعودية، ووجِّهت الولايات المتحدة أصابع الاتهام لإيران بأنها وراء "الهجوم غير المسبوق على إمدادات الطاقة". وأدى الهجوم إلى خفض إنتاج النفط الخام السعودي بمقدار 5.7 مليون برميل يوميًا، أي أكثر من 6 بالمائة من إمدادات النفط العالمي، كما أن الهجوم حال دون تمكّن المملكة من استخدام أكثر من مليوني برميل في اليوم من القدرة الإنتاجية الفائضة التي احتفظت بها في حالات الطوارئ، أو عند حدوث أي خلل يتعلق بإمدادات النفط في جميع أرجاء العالم فائض نفطي سعودي وتعدُّ المملكة السعودية الدولة الوحيدة من بين الدول المنتجة للنفط التي كانت تحافظ على فائض نفطي يمكّنها من تعويض أي نقصٍ في إمدادات الأسواق العالمية بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعية. ويشهد فائض الطاقة الانتاجية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وهي القدرات الانتاجية غير المستغلة التي يمكن اللجوء إليها لتزويد المستهكين في حالة نقص الامدادات، تراجعا منذ عشرات السنين بفعل تقادم حقول النفط. وفي آب/أغسطس الماضي كانت الطاقة الفائضة الفعلية لدى السعودية والتي تبلغ 2.3 مليون برميل يوميا تشكل أكثر من ثلثي الطاقة الفائضة لدى أوبك والبالغة 3.2 مليون برميل يوميا، وفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية. وتسهم الكويت والإمارات بمعظم الفارق. مخزون النفط السعودي وفيما تبذل شركة أرامكو السعودية جهوداً كبيرة لطمأنة الأسواق، قالت صحيفة "فاينانشال تايمز"، في عددها الصادر اليوم،: إن الهجوم على منشأتي النفط في السعودية كشف عن نقاط ضعف في سوق النفط العالمي، وهز ثقة المستهلكين في السعودية كأكبر منتج للنفط يعتمدُ عليه العالم . وتطرح الفاينانشال في تقريرها السؤالين التاليين: كم من الوقت تحتاج السعودية لاستعادة قدرتها الكاملة على إنتاج النفط.؟ وهل إمكانها حتى ذلك الحين أن تضغط على بنيتها الحالية لتعويض الكميات المفقود من النفط حتى يتم إصلاح الأضرار في المنشآت التي تمّ استهدافها. لكنّ السؤالبين اللذين تطرحهما الفاينانشال تايمز، قد يغدوان أقلّ أهمية مع ما ذهب إليه وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان الذي قال: إن المملكة ستلجأ إلى استخدام مخزوناتها النفطية لتعويض عملائها. وكانت السعودية شيّدت (1988 و2009) خمس منشآت تخزين ضخمة تحت الأرض في مناطق متفرقة من البلاد قادرة على استيعاب عشرات ملايين البراميل من المنتجات البترولية المكررة على أنواعها. صناعة النفط في السعودية غير أن الضربات التي استهدفت صناعة النفط السعودية، قد نالت من صورة المملكة في العالم كدولة تملك انتاجاً نفطيا لا يتأثر بشكل دراماتيكي بالأحداث والمستجدات السياسية والاقتصادية على الصعيد الإقليمي والدولي. وتأمل حكومة السعودية جمع مئة مليار دولار استناداً إلى قيمة الشركة التي تقدر بـ2 ترليون دولار، في عملية تأجّلت مراراً لعوامل عدّة بينها انخفاض أسعار النفط. وفي وقت تُراقب الأسواق فيه عن كثب مدى قدرة المملكة، التي تعد أكبر مصدّر للنفط في العالم، على إعادة هذا القطاع إلى مساره الطبيعي، أفاد الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين ناصر أنّ العمل جار لاستئناف الإنتاج بطاقته الكاملة. أسواق آسيا من المرجح أن تكون أسواق آسيا هي الأكثر تأثراً من تعطل إنتاج النفط السعودي. وبحسب بيانات وكالة الطاقة العالمية، فإن غالبية صادرات السعودية من النفط تتجه نحو آسيا وليس أوروبا أو الولايات المتحدة، التي تحولت من مستورد إلى مصدر لخامات النفط الصخري. وتشير بيانات وكالة الطاقة إلى أن غالبية صادرات النفط السعودي والخليجي تتوجه إلى دول شرق وجنوب شرقي آسيا، وفي مقدمتها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية. فاليابان لوحدها تستورد يومياً 3.5 ملايين برميل يومياً من النفط العربي، وتشكل نسبة النفط السعودي منها 40 في المائة والخليجي أكثر من 70 في المائة. ماذا بعد؟ يرى محللون متخصصون في الأسواق النفطية أن تداعيات تراجع إنتاج النفط في السعودية ستتخذ مساراً تصاعدياً إلى أن تستعيد المملكة قدرتها على الإنتاج وفق القيمة التي كانت قبل حدوث الضربات، غير أن محللين آخرين، يؤكدون أن التأثير المباشر للهجمات التي استهدفت منشآت النفط السعودية على أسواق النفط العالمية، سيكون قصير الأمد، ذلك أن أسواق الطاقة عادة ما تكون قادرة على التكيّف مع مثل هذا الانقطاع المفاجئ للإمدادات النفطية، هذا فيما يؤكد خبراء آخرون أن سوق النفط تعيش حالة من التخمة النفطية،حيث يوجد كميات كافية من مخزون النفط التجاري في الأسواق العالمية الرئيسة. للمزيد في "يورونيوز" قائد حوثي بعد الهجمات على أرامكو: أجواء السعودية والإمارات مكشوفة أمام طائراتنا رويترز: تأثُّر نصف إنتاج السعودية من النفط بعد هجمات الحوثيين على منشاة أرامكو في البقيق لماذا كسرت السعودية تقليداً قديماً بعدم تولي الأمراء وزارة النفط؟
Euronews (Ar)
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عمليات إنقاذ واسعة و جهود مستمرة للبحث عن ناجين بعد غرق مركب في الهند
تجري السلطات الهندية اليوم الإثنين عمليات بحث وإنقاذ واسعة للعثور على 39 شخصًا فقدوا بعدما غرق مركبهم السياحي في نهر سريع الجريان. وأفادت الشرطة وكالة فرانس برس أنه تم انتشال ثماني جثث، بعدما كانت تحدثت في حصيلة سابقة عن انتشال 12 جثة، عقب الحادثة التي وقعت في نهر غودفاري في ولاية أندرا برديش الأحد. وكان المركب يقل 73 راكبا، تم إنقاذ 26 منهم، بحسب المسؤول في الشرطة المحلية عدنان اسمي. وانخرط نحو 300 عنصر استخدموا قوارب ومروحيات في عملية البحث الاثنين بينهم عناصر من البحرية الهندية وقوة الاستجابة ل لكوارث الوطنية. وذكرت تقارير إعلامية أنه من المتوقع وصول فريق خاص للغطاسين مجهّز بمعدات تكشف الموجات الصوتية في وقت لاحق الاثنين من ولاية أوتاراخند الشمالية. وكانت السفينة متجهة إلى منطقة شهيرة للنزهات عندما انقلبت. ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن وزير رفيع في أندرا برديش قوله إن المركب لم يكن يملك رخصة وإذنًا لنقل السيّاح في الأوقات التي يكون منسوب مياه النهر مرتفعًا فيها. وقدّم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعازيه بشأن الحادثة بتغريدة على توتير: وتعود الأسباب الرئيسية لمعظم كوارث القوارب في الهند إلى ضعف اجراءات السلامة والاكتظاظ، خاصة في هذه الفترة من السنة التي تكثر فيها الأمطار. للمزيد على يورونيوز: 23 قتيلاً على الأقل في انفجار بمصنع للألعاب النارية بمنطقة في الهند جاغوار أو لا شيء.. هندي يغرق سيارة "بي إم دبليو" تلقاها كهدية في النهر تابعونا أيضا على واتساب و فيسبوك:
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Euronews (Ar)
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شاهد: عائلة إسبانية علقت 5 ساعات كاملة قرب سقف منزلها الذي غمرته مياه الفيضانات
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كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تعتذر لإسبانيا عن "خطأ الحرب الأهلية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.