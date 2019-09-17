شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة برلمانية لموانئ الإسكندرية لتنشيط حركة التجارة مع الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه اليوم الثلاثاء، وفد برلمانى من لجنة الشئون العربية، برئاسة النائب أحمد رسلان، إلى محافظة الإسكندرية، وذلك فى إطار سلسلة الزيارات الميدانية التى تقوم بها اللجنة البرلمانية إلى عدد من المحافظات الساحلية، لتنشيط التجارة البينية بين مصر والدول العربية.

وقال النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية فى تصريحات صحفية، إن اللجنة سنت سنة حسنة، من خلال تفعيل دورها الرقابى باستكمال جولاتها التفقدية، لعدد من موانيء الجمهورية، مشيراً إلى أن الزيارة ستشمل تفقد موانىء الإسكندرية، لتحديد حركة التجارة البينية بين مصر والوطن العربى عبر البحر المتوسط، والوقوف على قيمة الاستثمارات العربية فى الموانىء المصرية.

ووجه رسلان، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على الإنجازات الكبيرة التى تحققت فى محافظات غرب مصر التى شهدت نقلة نوعية كبيرة فى كافة المجالات، لافتا إلى أن إنجازات الرئيس يشار إليها بالبنان ولا ينكرها إلا جاحد.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية، إن اللجنة قامت فى وقت سابق بزيارة الموانىء الواقعة على البحر الأحمر، وأعدت تقاريرا حول تلك الزيارات، التى استهدفت أيضا زيادة حجم التبادل التجارى مع الدول العربية، لافتاً إلى أن اللجنة ستواصل زيارتها الميدانية، لتفعيل دورها الرقابى، والعمل على تقديم كافة الدعم اللازم، لتطوير العلاقات التجارية مع الدول العربية الشقيقة.

وأشاد رسلان، بتصدير أول مركب ملح من ميناء جرجوب بمنطقة النجيل، وذلك فى دلالة واضحة بأن "الخير قادم" علي حد قوله، مؤكدا أن ذلك الميناء سيصبح من أكبر الموانىء فى شمال أفريقيا مما ينعكس على زيادة حركة التجارة البينية بين دول العربية عبر المتوسط.

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ويضم وفد لجنة الشئون العربية، كلا من رئيس اللجنة النائب أحمد رسلان والنائب أحمد فؤاد أباظة وكيل اللجنة، والنواب" جمال محفوظ - أشرف رحيم - حمد ى عبدالوهاب شادية خضير - سحر صدقى - صلاح مخيمر.

كما شارك فى الزيارة عدد من النواب من لجان أخرى، وهم النائبة مى البطران عضو لجنة الاتصالات، والنائب أحمد الشريف، والنائب إبراهيم شعيرة، وسعداوى راغب وعلاء الدين حافظ.