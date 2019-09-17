الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل لشهادة "بورد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، أنه في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى تدريب وتأهيل الضباط الأطباء بالقوات المسلحة وغيرهم والعاملين في المجال الصحي تفتح الأكاديمية الطبية العسكرية باب التسجيل للحصول على شهادة بورد الأكاديمية الطبية العسكرية المعتمدة من جامعة كارديف متربوليتان بالمملكة المتحدة بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وتشمل التخصصات إدارة المستشفيات المهنية، اقتصاديات الصحة، إدارة الرعاية الصحية الاستراتيجية المهنية.

وأضاف الرفاعي، في بيان، أنه يتم فتح باب التسجيل وعمل المقابلات الشخصية للمتقدمين بمقر الأكاديمية الطبية العسكرية فى الفترة من (15 إلى 30) سبتمبر 2019.