بالتقسيط وخصم ١٠٪ للكاش.. تحفيز المواطنين لتقنين أراضي الدولة بالبحيرة



محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن إجمالي متحصلات طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، بلغت حتى الآن 852 مليون جنيه، وجاري استكمال أعمال التقنين بمدن ومراكز المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي إدارات الأملاك، لبحث الموقف التنفيذي وإجراءات التقنين.

وأوضح آمنة أنه جرى تحرير 230 عقد بمساحة 32 ألف فدان أراضي زراعية، معظمها بوادي النطرون و42 ألف متر مربع أراضي مباني بمدن ومراكز المحافظة.

وطالب المحافظ بسرعة إنهاء أعمال التقنين والالتزام بضوابط ومحددات التسعير، مع مراعاة البعد الاجتماعي عند التسعير، وتقديم التسهيلات اللازمة لتحفيز المواطنين كإمكانية سداد القيمة الإجمالية والحصول علي نسبة تخفيض 10%، أو التقسيط على مدار 3 أو 7 سنوات.

وأكد المحافظ أن ملف تقنين أراضي الدولة من أهم الملفات التي توليها المحافظة اهتمامًا بالغًا، تفعيلًا لتوجيهات الرئيس السيسي، للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب.