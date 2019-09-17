وفد "يونيسيف" يتفقد مدارس مشروع تطوير التعليم بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية محمد عوض :

تفقد وفد من منظمة "يونيسيف" اليوم الثلاثاء، مدرسة بمدينة أبو صوير بالإسماعيلية، ضمن برنامج تطوير التعليم الذي بدأته المنظمة في مصر.

واستقبل المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، برونو مايس ممثل منظمة يونيسيف في مصر، ومحمد إسماعيل نائب رئيس قسم التعليم بفرع المنظمة بمصر، وقاما بجولة تفقدية لمدرسة معاذ بن جبل بمدينة أبو صوير.

وبدأت يونيسيف مشروعًا لدعم وتنمية الخدمات التعليمية للأطفال الأكثر احتياجا في مصر، والمساهمة في برنامج الإصلاح وتحسين نوعية الخدمات المقدمة بالمدارس، منها ١٨٠ مدرسة بمحافظة الإسماعيلية بحسب بيان رسمي لديوان المحافظة.

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وقال نائب المحافظ: التعاون مع "يونيسيف" مهم في تعزيز سبل تطوير التعليم، لتحقيق نقلة نوعية أفضل، ويجب الاهتمام بالتعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لتطوير التعليم، ووصول أنشطة التعليم للطلبة وتوفير وسائل تعليم حديثة للمعلم في ذات الوقت.

وقال ممثل يونيسيف: "نحن داعمون للدولة في برامج تطوير التعليم والصحة، وهذه الزيارة ضمن جولة بمحافظات الإسماعيلية وجنوب وشمال سيناء، ونهتم بالإسماعيلية كونها محافظة جاذبة للسكان، مشيرًا إلى أن اتفاقية تطوير التعليم تضم ٥٥٠ مدرسة على مستوى مصر، منها ١٨٠ مدرسة بالإسماعيلية وحدها، بهدف تطوير مناهج وطرق التدريس وتدريب المعلمين من خلال حزمة إمدادات ومستلزمات تطوير التعليم في مصر".

وناقش نائب المحافظ وممثل يونيسيف إمكانية استضافة المحافظة لتدريب ١٢ ألف معلم ضمن خطة التطوير.